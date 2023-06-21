Эксперт Щекин дал оценку предложению Минстроя России о компенсации молодежи аренды жилья

По словам девелопера жилого кластера RDD Владимира Щекина, субсидирование жилищной аренды и ипотечных накоплений для молодежи является позитивной мерой. Об этом сообщают « Известия ».

Он отметил, что такая программа будет способствовать выводу часть арендного рынка недвижимости из «серой» зоны и сформирует спрос на новое жилье в будущем.

По мнению эксперта, что это поможет молодежи решить дорогую стоимость жилья, за которую нередко им приходится платить до половины от ежемесячных доходов.

Он подчеркнул, что такая программа даст возможность разгрузить бюджет молодых семей и сформировать первоначальный взнос по кредиту.

Ранее сообщалось, что в Минстрое России рассказали о планах запустить программу, стимулирующую молодежь к накоплению первоначального взноса по ипотеке.