В своем видеоблоге Олег Соскин обратил внимание, что американские генералы потребовали от украинского командования кинуть все силы под Запорожье. ПО мнению эксперта, это станет концом для войск Украины, так как там Россия сможет разом уничтожить все ресурсы противника. Соскин подчеркнул, что командование ВСУ уже продемонстрировало свою некомпетентность.

Совет, который вызвал бурное обсуждение, дал американский генералитет. Генералы США предложили Залужному перевести часть сил с Артемовского направления на Запорожское. Залужный с этим планов согласился.