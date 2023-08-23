Эксперт считает, что совет США позволит России разом уничтожить силы ВСУ
Фото: [©РИА Новости]
Бывший советник Леонида Кучмы уверен, что Россия сможет разом уничтожить силы ВСУ, если Киев последует совету США. Подробности рассказало РИА Новости.
В своем видеоблоге Олег Соскин обратил внимание, что американские генералы потребовали от украинского командования кинуть все силы под Запорожье. ПО мнению эксперта, это станет концом для войск Украины, так как там Россия сможет разом уничтожить все ресурсы противника. Соскин подчеркнул, что командование ВСУ уже продемонстрировало свою некомпетентность.
Совет, который вызвал бурное обсуждение, дал американский генералитет. Генералы США предложили Залужному перевести часть сил с Артемовского направления на Запорожское. Залужный с этим планов согласился.