Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с сайтом aif.ru рассказал, зачем украинские военные оставляют записки для российских бойцов и просят прощения.

Как рассказывал РИА Новости боец с позывным Бурзум, во время одной из недавних миссий подразделение наткнулось на невзведенную мину и записку с надписью «Русские простите». По его мнению, это сделали солдаты ВСУ, которые не верят в украинскую пропаганду и поддерживают Россию.

«Подобные случаи отмечались и ранее, когда на российские позиции прилетали украинские снаряды и ракеты, но не взрывались при этом. И это были не бракованные боеприпасы. Их специально не ставили на боевой взвод. Да и записки, по которым было понятно, что это сделали люди, которые не хотят воевать с Россией, тоже оставляли», — рассказал aif.ru военный эксперт Владислав Шурыгин.

По мнению специалиста, в дальнейшем станет еще больше украинских бойцов и профессиональных офицеров ВСУ, которые станут занимать сторону России и посылать очевидные сигналы.

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