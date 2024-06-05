Эксперт Синьковская перечислила способы сохранять чистоту на даче на весь сезон

Отдых на даче нравится не только фанатам огородных и садовых работ. Так, все больше людей уезжают за город для смены обстановки, отдыха от суеты, в отпуск и на каникулы. Эксперт Антонина Синьковская назвала способы навести порядок на даче. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, прежде всего нужно запастись необходимым инвентарем: для ремонта — стремянкой и молотком, для уборки на участке — граблями, лопатой, тачкой, для уборки дома — шваброй, щеткой, ведрами и тряпками из разных материалов.

Эксперт добавила, что не стоит пренебрегать поддерживающей уборкой раз в неделю, поскольку на поверхностях скапливается пыль, также следует раз в несколько месяцев проводить генеральную уборку и проводить дезинфекцию дома.

По ее мнению, при выборе чистящих средств следует обратить внимание на биоразлагаемые средства. Кроме того, перед отъездом в город необходимо проверить наличие оставшихся продуктов, которые не смогут долго храниться при комнатной температуре.