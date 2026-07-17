Эксперт сказала, с каких стран начинать одиночные путешествия, чтобы не пожалеть
Эксперт Климакова: Турция и Египет подходят для первого соло-путешествия
Тревел-эксперт платформы «Адвентура» Юлия Климакова в беседе с «Лентой.ру» посоветовала для первого одиночного путешествия выбирать Турцию и Египет. По её словам, психологически комфортнее начинать с массовых туристических направлений, где хорошо развита инфраструктура, а курорты ориентированы на иностранцев, в том числе русскоговорящих.
Во многих отелях работают русскоязычные сотрудники, что облегчает общение и помогает быстро решать бытовые вопросы. Главным советом эксперт назвала ориентацию не на «правильную» страну, а на отдых, который действительно соответствует интересам и ожиданиям, — тогда первая поездка за границу оставит самые приятные впечатления.