Эксперт сообщила о росте цен на аренду квартир в России

Хлыстова сообщила, что пик спроса на арендуемое жилье все больше смещается на лето, поэтому сейчас рост цен можно наблюдать уже с конца первого месяца лета.

Она предполагает, что дефицит предложения на рынке будет способствовать росту цен на аренду, в то время как самые доступные варианты уходят с рынка.

Эксперт заявила, что несколько крупных городов России уже испытывает этот самый дефицит. По ее данным, количество предложений уменьшилось в Москве на 14%, в Перми на 11%, а в северной столице – на 10. Хлыстова объяснила, что на количество предложений также повлияли релоканты, возвращающиеся на родину и продажа квартир, которые ранее сдавались. Она также отметила, что рост внутреннего туризма страны тоже повлиял на объем предложения.

Эксперт предположила, что осенью можно будет наблюдать рост еще на примерно 10%. Она заявила, что в таком случае будет очень сложно найти доступное жилье в центре города. При этом она сообщила, что обычно рынок стабилизируется к ноябрю, тогда цены и начинают идти на спад.