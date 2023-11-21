Эксперт спрогнозировал резкое снижение цен на технику в России

Финансист заявил, что в скором времени цены упадут, и уточнил, что это случится, когда российская валюта окончательно укрепится в сравнении с долларом и евро. Он подчеркнул, что за последний месяц он вырос более чем на 10% по соотношению к данным валютам. Вязовский указал на то, что в скором времени и техника будет дешеветь, соразмерно росту отечественной валюты.

Он напомнил, что такую ситуацию уже можно было наблюдать летом прошлого года. Вязовский добавил, что результат от указа об обязательной продаже валютной выручки «еще до конца не проявил» себя, и потому рубль может еще укрепиться до отметки в 80-90 за доллар. По предсказаниям финансиста, зарубежная техника еще может упасть в цене в течение зимы.