Эксперт спрогнозировала рост удаленной работы в российских компаниях

Согласно прогнозу Ольги Епифановой, экс-сенатора и председателя СДСЖР, к 2026 году значительная часть российского бизнеса, а именно 50-60%, перейдет к практике дистанционной работы, что в полтора раза больше, чем в 2024 году, передает «Газета.RU».

По словам Епифановой, тенденция к расширению удаленной занятости в ближайшие годы очевидна. Она отметила, что такой рост связан с нехваткой квалифицированных кадров, потребностью в удержании опытных сотрудников и стремлением компаний к оптимизации затрат. Опыт пандемии показал, что при правильной организации удаленная работа может не только сохранить, но и повысить продуктивность, одновременно сокращая операционные расходы.

Епифанова также подчеркнула, что сотрудники видят в удаленной работе множество плюсов, таких как экономия времени и денег на дорогу, гибкий график и возможность работать в комфортных условиях. Домашняя обстановка, по ее мнению, часто способствует лучшей концентрации и повышению продуктивности.

Вместе с тем, Епифанова указала и на недостатки удаленной работы, включая риск социальной изоляции, проблемы с самодисциплиной и разделением рабочего и личного времени.

Фрилансеры, по ее словам, особенно подвержены нестабильности доходов и отсутствию социальных гарантий. Эксперт заключила, что для успешной работы на удаленке требуется высокий уровень самоорганизации, умение планировать время и соблюдать режим труда и отдыха.

