Эксперт Степаненко назвал способы увеличить отпускные выплаты

Большинство людей задается вопросом, когда лучше всего взять отпуск. Однако не все в курсе, что сумма выплат за него зависит от множества факторов, в том числе и от выданных ранее премий. Эксперт Кирилл Степаненко рассказал, как получить самые большие отпускные. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, отпускные пособия обычно рассчитываются на основе среднего заработка за последний год. В связи с этим выгоднее всего брать отпуск на следующий же день после дня зарплаты, поскольку в этом случае в расчет попадут только полные отработанные месяцы.

Он добавил, что следует помнить и о том, что в расчет отпускных попадают только рабочие дни, таким образом, выгодно брать отпуск в месяца, когда нет государственных праздников. Так, самыми выгодными месяцами являются август и октябрь, а самыми невыгодными — май и январь.

Эксперт подчеркнул, что если ожидается повышение зарплаты, то стоит дождаться ее, в таком случае обновленная оплата попадет в расчет отпускных.





