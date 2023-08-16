Эксперт: студенты проявляют большой интерес к онлайн-голосованию

Возможность проголосовать через интернет на выборах губернатора Московской области уже вызвала большую заинтересованность у молодежи. Об этом рассказал зампред Комиссии Общественной палаты Московской области по делам молодежи, спорту, патриотическому воспитанию и добровольчеству (волонтерству), командир Московского областного регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Павел Ковалев.

«Мы проводили аналитику, многие планируют голосовать дистанционно и уже регистрируются для этого. Ведь сейчас последний месяц лета, многие студенты еще не вернулись в свои города, но зарегистрироваться на ДЭГ тоже можно через интернет, и это очень удобно. У молодежи этот вариант пользуется популярностью, особенно у учащихся», – отметил представитель ОПМО.

Павел Ковалев уточнил, что в механизме ДЭГ молодежь привлекает то, что для голосования не нужно приходить на избирательный участок. Отдать свой голос можно из любого места, дистанционно.

Напомним, заявки для участия в дистанционном электронном голосовании принимают с 24 июля до 4 сентября. Само голосование будет проходить в те же дни, что и на участках: 8, 9 и 10 сентября. Если избиратель зарегистрируется на ДЭГ, то проголосовать обычным способом на участке будет уже невозможно. Если обстоятельства изменились, можно отозвать заявление до 4 сентября, 23.59.

Напомним, в сентябре, помимо выборов губернатора, в Подмосковье состоятся дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов в Советы десяти муниципальных округов.