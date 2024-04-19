Эксперт Сулейменова посоветовала россиянам ибавляться от визуального шума дома

Дизайнеры и психологи схожи во мнении, что в жилищах нужно минимизировать количество предметов с кричащими цветами, этикетками и избавляться от излишества в целом. В чем плюс такого подхода к организации жилого пространства рассказала RuNews24 доцент кафедры «Дизайн среды» РГСАИ, организатор выставок и авторских дизайнерских проектов Мария Сулейменова.

«Визуальный шум» опасен для психологического состояния, семейного бюджета, а также снижает продуктивность. Квартира или дом подходят под это понятие, если там наблюдается обилие предметов, мелочей, в частности есть захламления и цветастость. Постепенно глаза к такому привыкают, но незаметно такая обстановка негативно отражается на жизни человека. Немногие готовы признать, что некоторые вещи долго лежат без дела. Тем временем именно такие предметы перегружают пространство.

Найти идеи можно в интернете, журналах или получив консультацию у дизайнера.

«Неплохо будет полистать интерьерные журналы, однако надо помнить, что они насыщены рекламными предложениями, что приводит к культуре "перепотребления" и, в итоге, опустошает кошелек. Это тоже визуальный шум, но уже рекламный», — говорит Сулейменова.

Специалист рекомендует постепенно идти в сторону минимализма и практичности. Предпочтительно выбирать спокойные цвета, скромные орнаменты, предметы без обилия оттенков и этикеток. Все это поможет разгрузить голову хозяевам квартиры. Главное в погоне за визуальным спокойствием не попасться на уловки реклам и не испортить функционал определенным предметов.

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