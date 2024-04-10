«Теряют все нажитое»: в России предложили ввести обязательное страхование жилья

В России необходимо ввести обязательное страхование жилья по аналогии с автомобильным. С такой инициативой выступил адвокат Владимир Постанюк.

По его словам, этот вопрос особенно актуален в связи с последними событиями в Орске, где произошло крупное наводнение.

«В результате подобных трагедий тысячи людей остаются буквально ни с чем, теряя все то, что они наживали годами и десятилетиями. Жителям Орска помогает государство, но не всегда поддержка федеральных и региональных властей позволяет в полной мере восстановить утраченное имущество», — рассказал эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Он добавил, что ситуация требует переоценки правил, касающихся интересов собственников жилья, пострадавшего от стихийных бедствий.

«Одно из моих предложений — обязательное страхование жилых объектов недвижимости: домов и квартир. Это можно делать по аналогии с автомобилями, которые страхуются в России в обязательном порядке. Но стоимость страховки должна быть доступной для каждого собственника. Ведь если автомобили покупают те, кто может себе это позволить, то владельцами жилья являются и пенсионеры, и инвалиды, и многодетные семьи, просто малообеспеченные граждане», — пояснил Постанюк.

Эксперт подчеркнул, что, к счастью, подобные ситуации бывают редко, поэтому ценник может быть минимальным.

«Но страховка должна покрывать ущерб, то есть давать возможность человеку восстановить разрушенный дом или отремонтировать квартиру, либо приобрести иное, жилье, сравнимое по метражу и качеству. Сейчас мы видим, как собственникам больших квартир или домов предлагают комнаты в общежитиях маневренных фондов, и это, естественно, не соответствует их интересам», — подытожил адвокат.

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