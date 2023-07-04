Эксперт Тараповский назвал способы избежать финансовых ошибок в кризисное время
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По словам финансового эксперта Алексея Тараповского, в кризисные периоды из-за паники жители РФ теряют за момент от трех тысяч до девяти тысяч рублей. Об этом сообщают «Известия».
Он отметил, что есть несколько способов избежать подобных вещей.
Так, прежде всего не следует поддаваться панике и решать что-то спонтанно, а также нужно продолжить выполнять все долговые обязательства, не следует закрывать инвестиционные счета.
Кроме того, не следует брать новые кредиты в кризисные периоды и искать быстрые способы заработка.