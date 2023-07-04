Эксперт Тараповский назвал способы избежать финансовых ошибок в кризисное время

По словам финансового эксперта Алексея Тараповского, в кризисные периоды из-за паники жители РФ теряют за момент от трех тысяч до девяти тысяч рублей. Об этом сообщают « Известия ».

Он отметил, что есть несколько способов избежать подобных вещей.

Так, прежде всего не следует поддаваться панике и решать что-то спонтанно, а также нужно продолжить выполнять все долговые обязательства, не следует закрывать инвестиционные счета.

Кроме того, не следует брать новые кредиты в кризисные периоды и искать быстрые способы заработка.