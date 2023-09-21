Эксперт Тарасенко заявил, что рамки туристического сезона в Крыму постепенно «стираются»

По словам члена совета при комитете по туризму в нижней палате парламента Анатолия Тарасенко, рамки туристического сезона в Крыму начинают «стираться», а отдых здесь круглогодичным. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он добавил, что профильными ведомствами выделяется достаточный объем средств на обновление инфраструктуры и средств размещения.

Напомним, что всего в этом году посетителями Крыма стали около 3,8 млн человек.