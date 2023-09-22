Эксперт Цуркин заявил, что Киев никогда не восстанавливал дороги на новых территориях РФ
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
По словам члена «Русской общины Крыма» Анатолия Цуркина, власти Незалежной никогда не восстанавливали дороги на Крымском полуострове, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает «Крым 24».
Он добавил, что сегодня 400 километров двухполосной дороги являются полноценной скоростной трассой.
По мнению эксперта, данный сухопутный коридор в первую очередь служит в качестве альтернативного маршрута для доставки грузов в Крым.