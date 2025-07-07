Эксперт усомнился в способности Германии выполнить запросы Киева

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с Инфо24 заявил , что Германия физически не способна выполнить все запросы Украины по поставкам вооружений.

Речь идет о секретном списке, включающем системы ПВО IRIS-T, сотни тысяч зенитных снарядов, бронетехнику и оборудование на миллиарды евро. По мнению специалиста, даже обещанный Киеву пакет помощи в 1 млрд евро будет реализован с трудом.

«Немцы передали ВСУ достаточно много комплексов IRIS-T, теперь они и сами в них нуждаются. Я думаю, что Киеву стоит рассчитывать на боеприпасы для зенитных установок Gepard, а также на снаряды для ствольной артиллерии. Конечно, больше всего украинцы хотят крылатые ракеты Taurus, но я сомневаюсь, что Украина их получит», — отметил Дандыкин.

Дандыкин отметил и экономические последствия для Германии. Все военные поставки Украине финансируются из немецкого бюджета, что ложится тяжелым бременем на налогоплательщиков. Ситуацию усугубляет программа масштабного перевооружения бундесвера, которая требует колоссальных инвестиций. Такой двойной нагрузки ФРГ может не вынести, заключил Дандыкин.

Ранее стало известно, что Украина понесла миллионные убытки из-за схемы поставок непригодных ракет.