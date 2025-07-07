Украина понесла миллионные убытки из-за схемы поставок непригодных ракет

В сообщении телеграм-канала генерального прокурора Украины Руслана Кравченко проинформировано, что Украина понесла убытки почти в размере $2,2 млн из-за схемы поставок непригодных противотанковых ракет, сообщил ТАСС.

В сообщении отмечено, что к мошеннической схеме могут быть причастны бывший сотрудник Министерства обороны Украины и экс-руководители оборонного предприятия.

«Должностному лицу Минобороны и бывшим руководителям оборонного предприятия сообщено о подозрении», — отмечено в сообщении.

В сообщении указано, что подозреваемые — бывшие руководители оборонного предприятия. В качестве меры пресечения им предстоит выплатить залог в размере 908,4 тыс. грн и 575,32 тыс. грн (гривна— украинская валюта. — Прим. ред.). В понедельник, 7 июля, будет рассмотрен вопрос, чтобы бывший чиновник Минобороны выплатил 5,011 млн. грн. Сотрудники правоохранительных органов продолжают разбираться в ситуации.

Ранее сообщалось, что Украина попросила Германию о поставках оружия на миллиарды евро.