В МИД РФ выразили обеспокоенность новым армянским учебником истории

Министерство иностранных дел Российской Федерации раскритиковало новый учебник истории, по которому будут учиться дети в армянских школах. По мнению ведомства, в нем ставится под сомнение особая роль Российской империи в историческом развитии региона.

В МИД РФ считают, что в учебнике 8-го класса искажены события, происходившие на Южном Кавказе в конце XVIII-начале XIX веков. Так, пристальное внимание уделено главе «Насильственное присоединение Восточной Армении к России». Об этом сообщило интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу Министерства.

Российское внешнеполитическое ведомство расценивает это как попытку «переписывания истории», призывая власти Армении не использовать данный учебник в школьной программе. Кроме того, МИД РФ обвинил западную пропаганду в появлении подобного учебка.

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