Эксперт: в финансовой подушке должен быть запас на 3-6 месяцев расходов

Финансовая подушка перестала быть абстрактной рекомендацией, превратившись в обязательный элемент личной безопасности. На фоне экономической турбулентности вопрос о ее размере стал критически важным. Финансовый аналитик Александр Золотов в интервью «Газете.Ru» объяснил , как рассчитать личный буфер сегодня.

Новая реальность: резерв вместо чемодана с деньгами

«Финансовая подушка — это не чемодан денег в шкафу, а запас, который позволяет несколько месяцев жить без паники, если доход просел или пропал».

Расчет без иллюзий: от факта, а не от планов

Ключевой шаг — определить реальные ежемесячные траты. Эксперт советует проанализировать расходы за последние 3–6 месяцев, сложив основные статьи: жилье, коммуналку, продукты, транспорт, связь и минимальный досуг. К итоговой сумме необходимо сразу добавить 10–20% на непредвиденное.

Сколько — достаточно? Старый стандарт не работает

Классический ориентир в 3–6 месяцев трат сегодня — лишь минимальный порог. Для фрилансеров, работников нестабильных отраслей или семей с кредитами Золотов рекомендует резерв на 6–12 месяцев. «Если поиск новой работы может занять полгода, трёхмесячная подушка — самообман», — отмечает он.

Механика накопления: отдельно, автоматически, неприкосновенно

Изоляция: Резерв должен храниться на отдельном счете или вкладе.

Автоматизация: Настройте автоперевод 10–20% от любого дохода — это платеж самому себе.

Дисциплина: «Подушка — не на отпуск, не на новый телефон и не на спонтанный ремонт кухни. Это деньги только на форс-мажор: потеря дохода, здоровье, действительно срочные вещи», — напоминает аналитик.

Что в приоритете: долги или накопления?

Накопление при наличии дорогих кредитов — как ношение воды в решете. Сначала необходимо погасить займы с высокими процентами, и только затем активно формировать подушку.

Главный совет — начать

Не стоит ждать идеального момента. Начните с учета расходов, сократите излишние траты и поставьте первую цель — накопить на один месяц жизни без дохода. «Как только человек впервые видит на счёте сумму, которой ему реально хватит, чтобы спокойно прожить пару месяцев, уровень тревоги заметно падает, — говорит Золотов. — Деньги в этом случае работают не только как защита, но и как свобода: появляется возможность выбирать».

Ранее сообщалось о том, что большинство россиян хотят в подарок на Новый год деньги.