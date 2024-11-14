Эксперт Валиева рассказала про скрытую опасность сидячего образа жизни

Главный тренер американской школы гимнастики «Grace Rhythmics» Алиса Валиева рассказала RuNews24.ru , как сидячий образ жизни портит показатели здоровья и в чем его главная опасность.

Отсутствие физической нагрузки на регулярной основе не просто снижает тонус мышц, но и бьет по здоровью. Как отметила специалист, длительное пребывание в одном положении может вызвать для организма стресс, затормозить нормальный темп кровообращения, негативно отразиться на гормональном фоне и обмене веществ. Кроме того, сидячий образ жизни увеличивает риск хронических заболеваний. Часто это провоцирует диабет и сердечно-сосудистые проблемы.

Также чем меньше активности, тем больше усталости, снижения продуктивности и хорошего настроения.

Более ярко о последствиях малоподвижного образа жизни говорит напряжение в зоне шеи, поясницы. Появляются проблемы с осанкой: со временем она искривляется, появляется горбинка, что влияет на общий вид тела.

Эксперт рекомендует делать перерывы каждый час и стараться посвящать хотя бы пять минут активности. Достаточно легкой зарядки, чтобы снизить риски. Однако в свободное время пренебрегать нагрузкой тоже не стоит, так как организму и телу важно получать разнообразные виды упражнений.

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