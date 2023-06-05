Эксперт Васильев дал рекомендации автотуристам

Многие люди предпочитают летом путешествие на собственном автомобиле. Автоэксперт Егор Васильев рассказал, как подготовить машину к длительному переезду. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По его словам, после зимнего сезона в первую очередь следует проверить состояние радиаторов системы охлаждения. поскольку она может быть забита грязью, а также заменить масло.

Эксперт подчеркнул, что перед дальней поездкой необходимо также проверить состояние тормозов и при неполадках прокачать тормозную систему.

Кроме того, Васильев рекомендует работу всех лампочек в автомобиле и состояние стекол.

Он подчеркнул, что перед дальней поездкой следует отдать машину на диагностику.