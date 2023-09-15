Эксперт Васильев назвал наиболее выгодный период для покупки стройматериалов

По словам эксперта Федора Васильева, осенний сезон является наиболее выгодным временем для приобретения стройматериалов, когда летний пик сезонных работ уже закончился. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что в данный период нередко бывают скидки и акции на строительные смеси, штукатурку и сами работы.

По мнению эксперта, плитку выгоднее всего покупать из летних коллекций. Также в осенне-зимний сезон максимальные скидки на садовую мебель, парники, садово-огородный инвентарь и инструменты.