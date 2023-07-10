Эксперт Васильев назвал способы спасения мебели и обоев при наличии домашних животных

Если планируется завести в доме кошку или собаку, то следует заранее продумать, как спасти ремонт и мебель от этих проказников. Строительный эксперт Федор Васильев объяснил, как быть, чтобы не остаться с погрызенным диваном и ободранными обоями. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, стены следует покрасить водостойкой краской либо до середины стены покрыть пластиковыми панелями.

Также эксперт советует закрыть стены пластиком в том месте, где животные принимают пищу, а под миски постелить резиновый коврик.

По мнению Васильева, для покрытия пола в доме стоит использовать керамогранит, нескользкий линолеум, мармолеум. Также следует иметь мощный пылесос различными насадками с целью регулярного протирания зеркал, подоконников и окон от отпечатков лап питомцев.

Он добавил, что предметы интерьера, мебель стоит обрызгать спецсредствами от грызения, а диваны и кресла покрыть спецчехлами из микрофибры, бархата и антивандальными накладками на мебельные углы.