Эксперт Васильев рассказал о возможности мыть сковородки средствами для посуды

По мнению многих людей старшего поколения, чугунные сковороды не следует мыть средствами для посуды. Эксперт по строительству и бытовым материалам Федор Васильев рассказал, работает ли данное утверждение. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, действительно такую посуду не рекомендовано мыть моющими средствами и в посудомоечной машине.

Эксперт пояснил, что такие нарушения быстро приводят к образованию ржавчины, а еда, приготовленная на такой сковороде, приобретает металлический привкус.

По его мнению, чугунную сковороду следует протирать влажной тряпкой, смочив её в воде с лимонным соком, после чего немного прокалить на плите для высыхания.