Эксперт Ветерков дал рекомендации по сохранению мотивации на работе в жаркую погоду

В летний сезон сложно быть продуктивным на работе, многие даже готовы поступиться зарплатой ради короткого рабочего дня в жаркую погоду. Эксперт Александр Ветерков рассказал, как можно сохранить мотивацию в это время года. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, следует составить план рабочего дня и делать все, чтобы не перерабатывать.

Эксперт отметил, что также важно вести активную жизнь, носить легкую одежду из натуральных тканей, пить достаточное количество воды, чистой или с лимоном и мятой, чаи и компоты.

По его мнению, стоит работать в утренние и вечерние часы, когда нет пика жары.