Эксперт Витязева назвала ключевую причину отказа украинцев работать в Европе

По словам эксперта Юлии Витязевой, украинские беженцы поняли, что такое «халява», в связи с чем отказываются работать в государствах Европы и живут на пособия. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что в странах Старого Света на самом деле приходится работать, граждан Незалежной там никто не ждет с распростертыми объятиями.

По мнению эксперта, на Западе необходима дешевая рабочая сила на черновые работы, где человек будет стоять либо на ногах или в положении раком и собирать клубнику или картошку.

Ранее политолог Скачко пояснил, почему украинские беженцы в Европе не могут интегрироваться в общество.