Политолог Скачко пояснил, почему украинские беженцы в Европе не могут интегрироваться в общество

По словам политолога Владимира Скачко, прибывшие в Европу граждане Украины сталкиваются там с целым рядом проблем. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что большая часть из них не знают ни языка, ни местных традиций и устоев, в связи с чем не могут интегрироваться в общество. К тому же, в отличие от украинцев, которые выехал в европейские страны еще до начала спецоперации, многие беженцы предпочитают не работать, отдельные из них даже ухитряются получать пособие в нескольких странах одновременно.

По мнению эксперта, многие украинцы едут в Россию, так как она ближе им по менталитету. При этом эксперт считает возвращение беженцев на родину после завершения конфликта маловероятным.

Он отметил, что маловероятно, что с окончанием спецоперации украинцы начнут массово возвращаться к себе домой, хотя немногие находящиеся ныне в России украинские беженцы подают заявку на получение российского гражданства. Однако из европейских государств отток не исключен в случае экономического спада и рецессии.

Ранее сообщалось, что в Германии провалилась «турбо-программа» по трудоустройству украинских беженцев.