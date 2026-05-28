Эксперт Власенко сравнила отдых в Сочи и Абхазии летом 2026 года

Сочи и Абхазия снова возглавили список самых востребованных летних направлений у российских туристов в 2026 году. Несмотря на общий субтропический климат, горный рельеф и галечные пляжи Черного моря, отдых на этих курортах ощутимо различается. Одни путешественники делают выбор в пользу развитой инфраструктуры и насыщенного досуга, другие — в пользу тишины, природы и ощутимой экономии бюджета. О ключевых отличиях двух направлений 28 мая рассказала « Известиям » эксперт сервиса OnlineTours Оксана Власенко.

Одним из главных аргументов в пользу Абхазии специалист назвала чистоту прибрежной воды. По ее словам, в Пицунде и Гагре море остается прозрачным даже на пике сезона — здесь нет больших портов и плотной прибрежной застройки. В то же время в сочинских Адлере и Имеретинской низменности качество воды сильно зависит от погоды и туристической нагрузки: после штормов она мутнеет, а летом пляжи переполнены.

Ценовой разрыв тоже оказался значительным. Как пояснила Власенко, Абхазия сохраняет статус одного из самых бюджетных зарубежных вариантов. Проживание летом стартует примерно от 3 тысяч рублей за ночь, а обед в кафе обходится в среднем в 500 рублей на человека. Для сравнения: в Сочи аналогичные позиции — от 4,5 тысяч рублей за ночлег и от 700 рублей за обед. При этом эксперт советует запасаться наличными, поскольку банковские карты в Абхазии принимают далеко не везде.

Заметно изменилась и транспортная доступность. С запуском прямых авиарейсов в Сухум путь в Абхазию стал гораздо удобнее: теперь не приходится часами простаивать на границе в высокий сезон. Главной же проблемой Сочи остаются автомобильные пробки — курорт растянут вдоль побережья почти на 145 километров, поэтому перемещение между районами летом способно отнять несколько часов.

Различается и сама концепция отдыха. Сочи делает упор на активный досуг: Олимпийский парк, Красная Поляна, парки развлечений, рестораны и вечерняя жизнь. Абхазия, напротив, привлекает природными объектами и экскурсионными маршрутами — озером Рица, Новоафонской пещерой, термальными источниками и горными ущельями.

Есть у каждого направления и свои минусы. В Сочи туристов могут смущать высокая влажность и огромное количество отдыхающих в пиковые месяцы. В Абхазии инфраструктура пока уступает российскому курорту: фиксируются перебои с электричеством, ограничен вечерний досуг, а уровень сервиса от объекта к объекту может ощутимо различаться. По мнению Власенко, окончательный выбор зависит от ожиданий: поклонникам комфорта и насыщенной жизни подойдет Адлер, а тем, кто ищет тишину, чистую воду и экономию, — Абхазия.