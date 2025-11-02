Эксперт ВОЗ напомнил россиянам о риске холеры и призвал не ослаблять гигиену

Россия не относится к странам, где обнаружены локальные очаги холеры. Об этом сообщил профессор Первого МГМУ им. Сеченова, эксперт Всемирной организации здравоохранения Андрей Демин. Вместе с тем он отметил, что расслабляться не стоит, поскольку заболевание распространяется по миру, передает интернет-издание « Абзац ».

По словам специалиста, с 2021 года наблюдается рост числа случаев холеры. Сейчас подтвержденные случаи зарегистрированы в 60 странах. Наибольшее распространение отмечается в государствах Юго-Восточной Азии и Африки. Отдельные случаи выявляются и в Европе.

Эксперт подчеркнул, что причиной распространения болезни является недостаточное внимание к базовой гигиене — доступу к чистой воде, санитарным условиям и безопасным туалетам. Он напомнил, что международный туризм, включая поездки россиян в страны с неблагополучной эпидситуацией, увеличивает риск заноса инфекции.

Демин отметил, что ранняя диагностика значительно снижает риск осложнений. При своевременном лечении прогноз благоприятный. Он призвал соблюдать основные меры безопасности — тщательно мыть руки, выбирать безопасную воду и в случае необходимости ставить профилактические прививки перед путешествиями.

