Эксперт: выборы привлекли избирателей прозрачностью голосования

Исключительно высокая явка, отмеченная на прошедших выборах губернатора Московской области, связана в том числе с прозрачностью голосования. Об этом заявил член Общественной палаты Московской области, генеральный директор регби-клуба ЦСКА Евгений Арсентьев.

«Я входил в состав мониторинговой группы Общественной палаты Московской области. Мы мониторили социальные сети, выезжали на некоторые участки, с которых якобы были некие сигналы. На самом деле они не подтвердились», – отметил Евгений Арсентьев.

Общественник добавил, что, посещая избирательные участки, он был приятно удивлен тем, насколько активно голосуют жители. Явка была действительно большой, люди голосовали целыми семьями, в местах голосования царила праздничная и доброжелательная атмосфера. Евгений Арсентьев рассказал, что на одном из участков в Долгопрудном организовали выставку поделок, а еще продавали пирожки. Стоили они недорого и были свежими, за ними выстроилась очередь.

«Нам тоже посоветовали обязательно их купить, но мы шли с конкретной целью – пообщаться с наблюдателями, председателем и членами избирательной комиссии. Но уже на выходе набрали пирожков с собой, чтобы привезти коллегам», – поделился представитель ОПМО.

Главное, что голосование было удобным для людей и прозрачным. Евгений Арсентьев заявил об этом, напомнив, что ОПМО участвует в мониторинге выборов уже десять лет.

«И я вижу, что каждый раз выборы становятся все более технологичными, удобными. Когда все качественно и прозрачно организовано, это вызывает доверие людей, и они голосуют, считая это своим гражданским долгом», – подчеркнул общественник.

Арсентьев напомнил, что к выборам ОПМО подготовила более 12 тыс. наблюдателей.