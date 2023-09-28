Эксперт заявил, что на российском рынке увеличился ассортимент зарубежного алкоголя

Игорь Косарев, являясь президентом Союза производителей алкогольной продукции, сделал новое заявление, касающееся российского рынка. По его словам, поставки увеличились благодаря небольшим компаниям, о чем также пишет ТАСС .

Казалось бы, санкции должны были оказать негативное влияние на ассортимент зарубежных алкогольных напитков на российских прилавках. Однако, вопреки ограничениям, небольшие и малоизвестные западные компании нарастили свои поставки, из-за чего ситуация сложилась ровно противоположным образом.

Также Косарев заявил, что на данный момент никакого дефицита не наблюдается, как и, вероятно, в ближайшем будущем. Тем более, что брендов стало еще больше, как и выбора. Хотя, вкупе с санкциями, звучит это довольно парадоксально.