Эксперт заявил, что россияне не беспокоятся о сохранности персональных данных

Население, как правило, не придает большое значение своим персональным данным, о чем заявил IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков в беседе с RuNews24.

Таким образом Алексей Ермаков объяснил, почему персональная информация россиян попадает в даркнет (скрытая сеть, доступная для ограниченного круга лиц). Сейчас утечки информации чаще всего связаны с политической обстановкой в стране.

К слову, именно Россия заняла лидирующую позицию в мировом рейтинге по «сливу» данных. В руках злоумышленников могут оказаться адреса проживания и паспортные данные клиентов компаний.

Ранее эксперт Меджидов рассказал о последствиях взлома Wi-Fi. Он назвал несколько признаков, свидетельствующих о том, что роутер подвергся хакерской атаке.