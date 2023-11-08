Эксперт заявил, что в течение трех лет в составе продуктов в РФ может появиться белок браззеин

Он вполне себе может стать неплохой альтернативой белому сахару и его различным заменителям.

Михаил Чарный является ведущим экспертом рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ). По его словам, сладкий белок браззеин – натуральный продукт. Это значит, что его использование наиболее выгодно в сравнении с сахарозаменителями. Об этом также пишет ТАСС.

Чарный отметил, что всего один грамм этого сладкого белка приравнивается к двум килограммам сахара. Но это не единственная его черта. Так, например, сладости с содержанием браззеина доступны людям с диабетом, поскольку они не изменяют уровень глюкозы в организме человека.

Напомним, ранее нутрициолог Гейман перечислила сладости для снижения веса. По словам специалиста, лакомства лучше готовить самостоятельно. А уже из готовых вкусностей можно выбрать ягоды или тортики с нулевой калорийностью.