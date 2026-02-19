Эксперт заявила, что каждая пятая поездка с детьми омрачена форс-мажорами

Согласно свежему исследованию СберСтрахования, 2026 год обещает быть богатым на отпуска: почти половина россиян (47%) строят планы на поездки, и подавляющее большинство из них — 72% — собираются колесить по миру с детьми. Но есть и тревожный звоночек: каждая пятая такая поездка, по словам самих путешественников, уже была омрачена форс-мажорами — от болезней и задержек рейсов до организационного коллапса на месте. И если взрослый способен философски отнестись к переносу вылета, то для уставшего, голодного или приболевшего ребенка это превращается в катастрофу вселенского масштаба, мгновенно отравляющую отдых всей семье. Директор проектов СберСтрахования Елена Кошелева раскрыла формулу идеального семейного вояжа. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, главное — не количество достопримечательностей, а правильный темп. С малышами до трех лет важно не геройствовать: перелеты дольше трех часов под запретом, а в путешествии на машине или поезде остановки должны быть частыми и предсказуемыми. Еще на этапе бронирования отеля стоит выяснить, есть ли там детская кроватка и возможность подогреть еду — чем меньше бытовых проблем на месте, тем выше шансы на релакс. Детей постарше дорога утомляет меньше, но их мозг быстро перегревается от впечатлений, поэтому экскурсионный марафон лучше разбавлять днями полного ничегонеделания. Лайфхак для авиапутешественников: выбирайте рейсы, которые попадают в привычный час сна ребенка — это снижает нагрузку на психику всей семьи.

Эксперт добавила, что отдельный блок подготовки — документы и аптечка. Для поездок по России достаточно свидетельства о рождении, но, если граница пересекается, загранпаспорт и визы должны быть проверены загодя. Кошелева особенно акцентирует внимание на страховке: даже если страна въезда ее формально не требует, отсутствие полиса может обернуться астрономическими счетами за лечение. В базовый набор дорожной аптечки должны войти жаропонижающие, сорбенты, антисептики, пластыри и средства от укачивания. Зимой к этому списку добавляются кремы от обветривания, а в горах — солнцезащитные средства: ультрафиолет на высоте коварен даже в минусовую температуру.

По ее мнению, в пути главное — не допустить застоя. В автомобиле правило простое: каждые два-три часа остановка на разминку, а само кресло должно строго соответствовать весу и росту ребенка. В поездах и самолетах спасают аудиосказки, книжки с наклейками и компактные игры, чтобы маленький непоседа не капризничал от безделья. И всегда держите под рукой запас воды, привычных перекусов и сменную одежду — эти простые меры превращают даже затянувшуюся дорогу из испытания в приключение.

Ранее сообщалось, как изменится отдых с малышом по новым правилам.