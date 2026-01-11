ГОСТ для колясок и пеленок: как изменится отдых с малышом по новым правилам
ТАСС: гостиницы заставят поставить детскую площадку у дороги и мультики в номере
Фото: [Самолет в небе над Ленинским округом/Медиасток.рф]
В России началась разработка национального стандарта для сферы семейного туризма. Инициатива исходит от комитета Государственной думы по экономической политике, работу над документом ведет Роскачество, пишет ТАСС.
Стандарт установит обязательные требования ко всей инфраструктуре, обслуживающей семьи с детьми. В перечень объектов попадут гостиницы, базы отдыха, санатории, а также придорожные сервисные зоны. Для средств размещения планируется закрепить нормы, обязывающие иметь специализированные семейные номера, детские площадки и анимационные программы.
Отдельный блок требований коснется дорожной инфраструктуры. В соответствии с новым стандартом, в зонах отдыха вдоль трасс должны будут появиться оборудованные детские площадки и пункты питания, предлагающие в меню горячие блюда для детей. Целью инициативы является переход от декларативных принципов к конкретным нормам, обеспечивающим безопасность и комфорт для семейных путешественников на федеральном уровне.
