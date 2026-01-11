ГОСТ для колясок и пеленок: как изменится отдых с малышом по новым правилам

В России началась разработка национального стандарта для сферы семейного туризма. Инициатива исходит от комитета Государственной думы по экономической политике, работу над документом ведет Роскачество, пишет ТАСС .

Стандарт установит обязательные требования ко всей инфраструктуре, обслуживающей семьи с детьми. В перечень объектов попадут гостиницы, базы отдыха, санатории, а также придорожные сервисные зоны. Для средств размещения планируется закрепить нормы, обязывающие иметь специализированные семейные номера, детские площадки и анимационные программы.

Отдельный блок требований коснется дорожной инфраструктуры. В соответствии с новым стандартом, в зонах отдыха вдоль трасс должны будут появиться оборудованные детские площадки и пункты питания, предлагающие в меню горячие блюда для детей. Целью инициативы является переход от декларативных принципов к конкретным нормам, обеспечивающим безопасность и комфорт для семейных путешественников на федеральном уровне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.