По утверждению специалиста в международной политике, украинское общество согласится на прекращение огня, если его не вынуждать юридически признать потерю Крыма и восточных регионов.

Фарид Закария в своей статье, которая вышла в The Washington Post, заявил, что при личном общении все представители Украины выступают за продолжение боевых действий. Но мирные настроения присутствуют среди них. Часть таких людей говорит, что они согласились бы на дипломатическое урегулирование, если бы их не принуждали официально согласиться с утерей украинских территорий.

Эксперт привел слова одного украинского политика. Тот указал, что выступать за бескомпромиссную борьбу легко только тем, кто не воюет сам.