Эксперт Закарян назвал функции смартфона, которые лучше сразу отключить

После того, как куплен смартфон, стоит сразу же запретить работу имеющихся в нем приложений в фоновом режиме. На это в беседе с с агентством «Прайм» указал глава команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.

Таким образом, как поясняет специалист, можно не только повысить безопасность личных данных, но и существенно сэкономить заряд батареи. Со слов Закарян, имеются ввиду необязательные уведомления от приложений, которые можно запросто убрать в заводских настройках смартфона.

«В фоновом режиме приложения могут не только скачивать обновления, но и высылать информацию третьим лицам», — указывает Закарян.

Особо стоит быть внимательным по отношению к геолокации. Как поясняет специалист, эту функцию стоит оставить по-необходимости, к которым например, можно отнести приложения служб такси.