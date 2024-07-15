Эксперт Завалишин оценил риск блокировки всех устройств на Android на фоне запрета YouTube в России
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Компания «Ростелеком» заявила о замедлении YouTube в нашей стране и вероятных сбоях, после чего была анонсирована блокировка доступа гражданам РФ к видеохостингу с сентября. В Интернете пошла паника о том, что может отразиться на работоспособности Google Chrome, устройств на Android и прочих связанных с интернет-гигантом средств. По словам руководителя группы компаний DZ systems Дмитрия Завалишина, блокировка YouTube на территории нашей страны не затронет работу прочих сервисов компании Google. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он уточнил, что это никак не взаимосвязано. Это отдельные системы, которые работают самостоятельным образом, и там нет необходимости в какой-либо ювелирной точности, чтобы одну отключить, а другую оставить.
По мнению эксперта, только в одном случае жители нашей страны могут остаться без Google и Android. Так, Google со своей стороны может пойти на какие-то ответные меры, и сервисы выключить на территории России. Однако и в данном случае тоже больших проблем в действительности нет, поскольку существуют для данных систем альтернативы. Кроме того, маловероятно, что они решат пойти ва-банк.