Эксперт Завалишин оценил риск блокировки всех устройств на Android на фоне запрета YouTube в России

Компания «Ростелеком» заявила о замедлении YouTube в нашей стране и вероятных сбоях, после чего была анонсирована блокировка доступа гражданам РФ к видеохостингу с сентября. В Интернете пошла паника о том, что может отразиться на работоспособности Google Chrome, устройств на Android и прочих связанных с интернет-гигантом средств. По словам руководителя группы компаний DZ systems Дмитрия Завалишина, блокировка YouTube на территории нашей страны не затронет работу прочих сервисов компании Google. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он уточнил, что это никак не взаимосвязано. Это отдельные системы, которые работают самостоятельным образом, и там нет необходимости в какой-либо ювелирной точности, чтобы одну отключить, а другую оставить.

По мнению эксперта, только в одном случае жители нашей страны могут остаться без Google и Android. Так, Google со своей стороны может пойти на какие-то ответные меры, и сервисы выключить на территории России. Однако и в данном случае тоже больших проблем в действительности нет, поскольку существуют для данных систем альтернативы. Кроме того, маловероятно, что они решат пойти ва-банк.