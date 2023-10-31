Эксперт Желобов определил среднюю цену автомобиля с пробегом

По словам автоэксперта Владимира Желобова, стремительное увеличение спроса совместно с падением курса российской валюты и иными внешними факторами привело к росту цен автомобилей с пробегом. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он уточнил, что в настоящее время средняя цена автомобиля с пробегом составляет 1,3 млн рублей.

По мнению эксперта, чаще всего граждане РФ сталкиваются с недостатком предложения, поскольку ведут поиск авто с малым пробегом, а ассортимент таких постепенно уменьшается на рынке.

Он подчеркнул, что при покупке такого автомобиля следует учитывать его техническое состояние, пробег и документы.