Рак молочной железы остается одним из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Российской Федерации, цитируя специалиста Животова.

Заведующий центром маммологии и эндокринной хирургии НМХЦ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Владимир Животов рекомендует женщинам от 40 до 65 лет проходить маммографию ежегодно, а после 65 — раз в два года.

В некоторых случаях требуется дополнительное УЗИ для более точной диагностики. Особое внимание стоит уделить самообследованию — регулярно проверять грудь на наличие уплотнений, болезненности или выделений из сосков.

Животов отмечает, что при наследственной предрасположенности (если у родственников был рак груди, яичников или желудка) стоит пройти тест на онкомаркеры. Курение и алкоголь повышают риски, тогда как грудное вскармливание и физическая активность помогают их снизить.

