Тревожные звоночки: женщинам рассказали, как снизить риск развития рака груди
Эксперт Животов назвал группы риска по раку молочной железы
Фото: [freepik.com]
Рак молочной железы остается одним из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Российской Федерации, цитируя специалиста Животова.
Заведующий центром маммологии и эндокринной хирургии НМХЦ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Владимир Животов рекомендует женщинам от 40 до 65 лет проходить маммографию ежегодно, а после 65 — раз в два года.
В некоторых случаях требуется дополнительное УЗИ для более точной диагностики. Особое внимание стоит уделить самообследованию — регулярно проверять грудь на наличие уплотнений, болезненности или выделений из сосков.
Животов отмечает, что при наследственной предрасположенности (если у родственников был рак груди, яичников или желудка) стоит пройти тест на онкомаркеры. Курение и алкоголь повышают риски, тогда как грудное вскармливание и физическая активность помогают их снизить.
