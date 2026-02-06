Экспертиза затягивается: когда тело 9-летнего Паши, наконец, передадут для прощания?

Дата прощания с 9-летним Павлом, трагически погибшим в Петербурге, пока не определена. Как стало известно « Фонтанке » 6 февраля, тело мальчика не передано родителям, так как судебно-медицинская экспертиза еще не завершена.

Несмотря на это, семья уже ведет подготовку. Благотворительный сбор на похороны и памятник, объявленный родными, достиг более 800 тысяч рублей и на данный момент закрыт.

Однако, как рассказала бабушка мальчика Юлия, семья столкнулась не только с поддержкой, но и с волной жесткой критики и негатива (хейта) в социальных сетях. Из-за этого ей пришлось отключить комментарии на своей странице, а мама Павла удалила свой аккаунт вскоре после обнаружения тела сына.

Напомним, 9-летний Павел был похищен 30 января у гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе. Его тело было обнаружено в ночь на 3 февраля в Ломоносовском районе Ленобласти после того, как задержанный 38-летний Петр Жилкин указал место преступления. Мужчина, у которого при задержании была обнаружена коллекция детской порнографии, признался в убийстве и арестован.