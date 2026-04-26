Эксперты АТОР назвали регионы с самой высокой опасностью нападения акул

В 2025 году в мире было зафиксировано около 105 случаев нападения акул на людей, причем большинство из них произошли в прибрежных туристических зонах. Такие данные обнародовала Ассоциация туроператоров России. По итогам года 12 инцидентов закончились летальным исходом, что оказалось выше показателей предыдущего периода, при этом в большинстве эпизодов речь шла о неспровоцированных атаках во время купания или занятий серфингом.

Традиционно печальное лидерство по количеству неспровоцированных нападений удерживают США, где было зарегистрировано 25 таких случаев. Основной очаг опасности пришелся на Флориду, аккумулировавшую 11 инцидентов. Еще четыре случая зафиксировали в Калифорнии и на Гавайях, два — в Южной Каролине, а также по одному в Нью-Йорке, Техасе и Северной Каролине. На втором месте в мире по количеству атак оказалась Австралия с 21 зарегистрированным нападением. Пять инцидентов произошли на Багамских островах, три — в Новой Зеландии, а отдельные случаи были зафиксированы на таких популярных курортах, как Мальдивы, Ямайка и Канарские острова.

Несмотря на тревожную динамику, специалисты подчеркивают, что подобные происшествия остаются крайне редкими. Туристам традиционно рекомендуют воздерживаться от купания в темное время суток, не заплывать далеко в одиночку и ни в коем случае не игнорировать предупреждения спасательных служб. Эксперты напоминают, что при выборе направления для отдыха стоит учитывать потенциальные риски, связанные с конкретными акваториями.