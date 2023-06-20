Эксперты назвали наиболее популярные вакансии на начало лета

Согласно результатам исследования сервиса «Авито Работа», библиотекарь, садовник, продавец-кассир и агент по туризму стали наиболее востребованными профессиями на начало летнего сезона. Об этом сообщает NEWS.ru .

Отмечается, что исследовались около 250 профессий.

Добавляется, что в столице более чем в пять раз выросла заинтересованность профессией еvent-менеджера, в Санкт-Петербурге и Казани — садовника.

Уточняется, что наименее востребованными являются вакансии кочегара и гардеробщика.