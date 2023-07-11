Эксперты назвали наиболее высокооплачиваемые вакансии летнего сезона

Согласно данным сервиса «Авито.Работа», в пятерку наиболее высокооплачиваемых вакансий лета в нашей стране вошли бурильщики, токари, автомаляры и промышленные альпинисты. Об этом сообщает NEWS.ru .

Уточняется, что среди офисных работников наиболее высокие зарплаты у агентов по недвижимости и финансистов.

Добавляется, что бурильщикам предлагают заработок в размере свыше 93 тыс. рублей, токарям – более 91 тыс. рублей, автомалярам – почти 89 тыс. рублей. Кроме того, у финансистов есть возможность получать зарплату более 83 тыс. рублей, у риелторов – почти 110 тыс. рублей.

Отмечается, что средняя предлагаемая зарплата по стране в целом составляет более 55 тс. рублей.