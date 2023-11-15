Эксперты назвали причины резкого скачка цен на аренду квартир

Владельцы квартир пользуются тем, что приобретение собственной недвижимости становится все более невозможным, а потому цены на аренду растут из-за повышенного спроса. Об этом пишет RuNews24, ссылаясь на слова директора департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артема Тузова.

Как выяснилось, рост цен на квартиры спровоцирован еще несколькими факторами. Один из них – сезонность. Именно осенью ставки возрастают из-за «внутренней миграции». Например, под ней понимается возвращение людей с дач в город. А иногородние студенты уезжают из родительского дома, чтобы поселиться поближе к месту учебы. Такого мнения придерживается директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

Также высокий спрос на жилье может спровоцировать увеличение арендных платежей, особенно – в крупных городах. И тенденция повышения цен на съемное жилье сохранится, в чем уверен директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Даже несмотря на то, что аренда за октябрь уже подорожала на 6% в некоторых российских городах.

Напомним, ранее эксперты рассказали, почему у россиян увеличился спрос на микрожилье.