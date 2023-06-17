Эксперты назвали способы превращения обычного балкона в комфортную зону отдыха

По мнению экспертов, при остеклении, утеплении и оформлении балкон превратится в настоящую зону отдыха. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что работы по благоустройству балкона следует согласовывать, но не всегда.

Добавляется, что для создания полноценной зоны отдыха на балконе его следует утеплить и остеклить, а также провести электричество. Оно проводится на балкон закрытым или открытым способом, а для утепления применяются пенопласт, пеноплекс, минвата, пенофол, изолон.

Поясняется, что в оформлении можно совместить приятные для глаза дизайнерские решения и чисто практические моменты.