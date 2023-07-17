Эксперты назвали уровень роста среднего чека за прокат авто в России

Средний чек за автопрокат в нашей стране в первом полугодии составил более 1,4 тыс. рублей, что почти вдвое дороже аналогичного периода 2022 года. Об этом сообщает NEWS.ru .

Отмечается, что в городах с наибольшим числом платежей средний чек гораздо выше.

Уточняется, что причиной роста платежей стала увеличивающаяся популярность сервиса.

Добавляется, что наибольший рост стоимости отмечен в северной столице и в Сочи, что объясняется туристической активностью и длиной маршрутов.

Поясняется, что автопрокат более популярен у женщин, чем у мужчин.