Эксперты «Ночлежки» впервые рассчитали «индекс смертности» бездомных в России

Организация представила данные о смертности бездомных в России. Оказывается, люди, не имеющие дома, живут на целых 20 лет меньше, чем те, у кого есть жилье. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на результаты проведенного исследования.

За год в России умерли более 50 тыс. человек без постоянного места жительства. В 2023 году индекс смертности бездомных в Краснодарском крае составил 14,04. Лидерами по этому показателю также стали Санкт-Петербург, Магаданская область, Московская область и сама Москва.

Исследование основывалось на данных Росстата, в том числе о неопознанных телах без документов и людях, умерших без регистрации по месту жительства. Индекс смертности включает в себя процент смертей среди бездомных по сравнению с общими показателями, разницу в медианном возрасте ухода из жизни и шансы умереть от различных причин.

Так, медианный возраст смерти бездомных в Краснодарском крае составляет 47 лет. В Санкт-Петербурге эта цифра равна 50 годам, в Магаданской области — 51 год. В 2023 году в Краснодарском крае скончались 815 бездомных, в Санкт-Петербурге — 1532, в Магаданской области — 198, в Московской области — 5496, а в Москве — 5032 человека.

Бездомные сталкиваются с невероятно высокими рисками: вероятность погибнуть от внешних причин, инфекций, а также заболеваний пищеварительной и респираторной систем у них в 18 раз выше, чем у обычных жителей того же Краснодарского края.

В Москве и Санкт-Петербурге функционируют пункты обогрева, в регионах их количество крайне ограничено. Кроме того, многие бездомные не могут сохранить свои документы, что затрудняет доступ к медицинской помощи.

Ранее стало известно, что большинство российских туристов проведут ноябрь за границей. Об этом свидетельствуют результаты проведенного среди населения опроса.