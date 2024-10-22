Опрос: большинство российских туристов проведут ноябрь за границей

Стало известно, куда поедут отдыхать российские туристы в ноябре. Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование OneTwoTrip, граждане хотят погреться в теплых краях за границей.

Опрошенные туристы сошлись в одном желании: отправиться за рубеж. Такой вариант выбрали 53% респондентов. При этом остальная часть все же предпочла остаться дома или провести поездки в пределах страны.

Внутри России самыми популярными на ноябрь направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург, Краснодар, Калининград, Новосибирск, Нижний Новгород и Владивосток.

Из года в год лидирующим забугорным направлением осталась Турция. На втором месте Китай, а тройку лидеров замкнула Япония.

Востребованными оказались также ОАЭ, Тайланд, Вьетнам, Венгрия, Италия, и столица Китая. В последнюю и Венгрию спрос на поездки вырос в шесть раз по сравнению с прошлым ноябрем.

Ранее сообщалось, что число путешествий жителей России выросло вне зависимости от роста цен