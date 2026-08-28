Эксперты объяснили, как янтарная кислота влияет на растения

Янтарная кислота может влиять на прорастание семян и устойчивость растений к неблагоприятным условиям, однако не способна заменить полноценный уход. Об этом « Газете.Ru » рассказали в пресс-службе сети строительных гипермаркетов «Дом Лента».

По словам экспертов, исследования показывают, что обработка семян янтарной кислотой может улучшать их прорастание и энергию роста, особенно если посевной материал имеет неидеальные качества или находится в неблагоприятных условиях. При этом хорошие семена при подходящей температуре и влажности способны нормально прорастать и без дополнительной обработки.

Специалисты также отметили, что сукцинат может участвовать в перестройке обмена веществ и антиоксидантной защите растений при недостатке воды, засоленной почве или перепадах температуры.

Однако янтарная кислота не устраняет саму причину стресса. Если растению не хватает воды, питательных веществ или кислорода в прикорневой зоне, сначала необходимо решить именно эти проблемы.

Кроме того, янтарная кислота не заменяет удобрения, освещение, средства против болезней и вредителей. Эксперты советуют рассматривать ее только как дополнительный инструмент ухода за растениями.