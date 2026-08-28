Эксперты объяснили, как янтарная кислота влияет на растения
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Янтарная кислота может влиять на прорастание семян и устойчивость растений к неблагоприятным условиям, однако не способна заменить полноценный уход. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сети строительных гипермаркетов «Дом Лента».
По словам экспертов, исследования показывают, что обработка семян янтарной кислотой может улучшать их прорастание и энергию роста, особенно если посевной материал имеет неидеальные качества или находится в неблагоприятных условиях. При этом хорошие семена при подходящей температуре и влажности способны нормально прорастать и без дополнительной обработки.
Специалисты также отметили, что сукцинат может участвовать в перестройке обмена веществ и антиоксидантной защите растений при недостатке воды, засоленной почве или перепадах температуры.
Однако янтарная кислота не устраняет саму причину стресса. Если растению не хватает воды, питательных веществ или кислорода в прикорневой зоне, сначала необходимо решить именно эти проблемы.
Кроме того, янтарная кислота не заменяет удобрения, освещение, средства против болезней и вредителей. Эксперты советуют рассматривать ее только как дополнительный инструмент ухода за растениями.